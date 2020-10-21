Folkart Vega, Ademsan Makine'yi tercih etti
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Folkart Vega, Ademsan Makine'yi tercih etti

21.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 10:54
Folkart Vega, Ademsan Makine'yi tercih etti

Ademsan Makine, Folkart Vega'nın İzmir'deki projesinin dış cephe temizlik ve bakım sistemlerini gerçekleştiriyor.

Ademsan Makine, Folkart Vega'nın İzmir'deki projesinin dış cephe temizlik ve bakım sistemlerini gerçekleştiriyor.

Ademsan Makine'den yapılan açıklamaya göre şirket, Folkart Vega Projesi'nin, dış cephe temizlik ve bakım sistemlerinin üretimine yönelik sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, en büyüğü 136 metre yükseklikte 38 kat olan toplam 4 bloktan oluşan Folkart Vega Projesi, 20 bin 715 metrekarelik alanda yükselirken 843 konut, 53 ticari alandan oluşacak.

Folkart Vega için de özel çözümler sunan Ademsan Makine projeye uygun dış cephe temizlik ve bakım sistemi uygulayacak.

Şirket, cephe temizlik ve bakım makinelerini 2021 yılı içerisinde teslim edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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