Folkart, İzmir'in 7 futbol takımının forma ana sponsoru oldu

Folkart, "İzmir'in renkleri tek yürek" adını verdiği destek projesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı liglerde mücadele veren İzmir'deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına forma göğüs sponsoru oldu.

Folkart, "İzmir'in renkleri tek yürek" adını verdiği destek projesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı liglerde mücadele veren İzmir'deki 7 spor kulübünün futbol takımlarına forma göğüs sponsoru oldu.

Şirketin destek projesinin tanıtımına yönelik düzenlenen toplantıda İzmir Gücü Spor Vakfı (İZVAK) iş birliği ile şekillenen proje kapsamında Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe ve Altay, 1. Lig'deki Menemenspor, 2. Lig'deki Bucaspor 1928, 3. Lig'deki Karşıyaka ve Bergama Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig'de yer alan İzmirspor'un formalarının göğüs bölümlerinde "Folkart" yazacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, şirketin 15 yıl önce İzmir merkezli kurulduğunu ve İzmir ile büyüdüklerini belirterek, özellikle inşaat sektöründe İzmir'in Folkart'ı en tepeye çıkardığını kaydetti. Sancak, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğinin tek taraflı olmaması gerekiyor. Kazandığımızın bir kısmını İzmir'e geri vermek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Geçmiş yıllarda da buna benzer sponsorluk anlaşmaları yapmıştık. Şu an 2 takımımız Süper Lig'de. Diğer takımlarımızı da Süper Lig'de görmek istiyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesi için Folkart olarak elimizden geleni yapacağız. İzmir bunu hak ediyor."

"Hırçın ortamı düzeltmenin en güzel örneğini İzmir verecek"

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir'in 7 spor kulübünü bir araya getiren ve destekleyen Folkart'ın bir hayali gerçekleştirdiğini belirtirken İZVAK Başkanı Ali Erten de şirketin İzmir kulüplerinin tüm renklerine sahip çıktığını ifade etti.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, spor kulüpleri arasındaki hırçın ortamın Folkart'ın önderliğindeki "İki yaka bir araya gelsin" projesiyle yumuşadığını belirterek, "Yeni proje ve iş birliği sayesinde şehrin dinamiğine iyi bir hizmet sağlanacağını düşünüyoruz. Türkiye'ye örnek olarak futboldaki hırçın ortamı düzeltmenin en güzel örneğini İzmir verecek." dedi.

Altay Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İZVAK çatısı altında alkışa değer bir durum yaşandığını, tüm spor kulüplerinin aynı masada buluşmasının gurur verici olduğunu aktardı.

Menemenspor Kulübü Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Canoğlu, İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, Bucaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Okan Bulut da konuşmalarında iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Altay Kulübü yönetim kurulu üyeleri Kerem ve Fırat Sancak, babaları Mesut Sancak'a göğsünde "Folkart" yazan forma hediye etti.

Altınordu'ya da sponsorluk teklifi götürüldüğü ancak kulübün mevcut bir sözleşmesi bulunduğu için projeye dahil olamadığı bildirildi.

20 milyon liralık bütçe

Mesut Sancak, tanıtım toplantısının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'in tek yürek olduğunu anlatmaya çalıştıklarını, bu amaçla bütün spor kulüplerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İzmir kulüplerine 20 milyon liralık destek verdiklerini, bunu bir lütuf değil görev olarak gördüklerini kaydeden Sancak, iş dünyasının diğer isimlerini de kulüplere destek vermeye çağırdı.

Oğulları ve Altay Kulüp Başkanı Ekmekçioğlu'nun sürprizine çok sevindiğini belirten Sancak, diğer oğlunun da bir başka İzmir spor kulübünde çalışmasını istediğini belirtti.

Sancak, şirket olarak sanat ve sporun diğer dallarına da destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz