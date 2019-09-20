20.09.2019 13:51

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ ÖNCÜLÜĞÜ

Türkiye İtibar Endeksi araştırmasında ülkenin en itibarlı şirketleri arasında gösterilen Folkart, Ekonomiye Fayda Endeksi'nde de öne çıkan şirketlerden oldu. EFE araştırmasında Folkart Altın Lig'te yer aldı. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, geçtiğimiz aylarda Türkiye

İtibar Akademisi tarafından, ülkenin en itibarlı markalarından biri olarak gösterildiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

MESUT SANCAK: GURUR DUYDUK

"Kısa bir süre önce Türkiye İtibar Akademisi tarafından ülkenin en itibarlı şirketleri arasında gösterilmiştik. Yine Yıldız Üniversitesi'nin öncülük yaptığı, İtibarlı şirketlerin ekonomiye ve topluma yansımalarını ortaya koyan EFE araştırmasında Altın Lig'te yer aldık. Elbette bu tablo ile gurur duyduk. Geçtiğimiz yıl da, Color Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada, İzmir'de inşaat şirketleri arasında marka bilinirliği en yüksek, en çok tavsiye edilen ve en çok güven duyulan şirket olma başarısı göstermiştik. Tüm bu araştırmalar neticesinde bizlere duyulan güvene, verilen itibar

payesine, layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülke ekonomimize ve toplumumuza faydalı olmaya devam edeceğiz"

EFE ARAŞTIRMASI VERİLERİ

EFE'de elde edilen bulgu ve veriler, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını, yönetim ve ürün performanslarının toplumda bıraktığı izleri detaylı bir şekilde yansıtıyor. Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda Folkart, ülke ekonomisine en çok fayda sağlayan şirketlerden biri oldu.

Araştırmada belirlenen 3 kategori arasında Altın Lig'te yer alan Folkart, perakende, turizm, kozmetik, sigorta, sağlık, otomotiv, makina, enerji gibi farklı sektörlerden dev markalar arasında yer aldı.

FOLKART'IN ÖNE ÇIKTIĞI ALANLAR

Ayrıca Folkart, Firma Nitelik Endeksi ve Ürün/Hizmet Nitelik Endeksi verilerinde de ön sıralarda. Folkart'ın bir diğer öne çıktığı alan ise Sosyal Fayda Endeksi oldu. Kurulduğu günden bu yana kültür/sanata, spora, eğitime ve engellilere yönelik verdiği desteklerle sık sık gündeme gelen Folkart, ülke genelinde topluma en çok sosyal fayda sağlayan markalar arasında yer aldı.

TAM 12 BİN KİŞİYLE KONUŞULDU

26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün ve sosyal fayda ekseninde sergiledikleri performanslar ölçümlendi. Bu çerçevede onlarca sorunun yöneltildiği araştırma için yaklaşık 12 bin kişiyle yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Araştırmada Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 25 kurum ve marka ile lokomotif 30 farklı sektörde faaliyet

gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri ölçümlendi. Araştırmada marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısı araştırıldı.

GÜVEN ARAŞTIRMASI

Bu arada Color Şirketi tarafından bire bir yapılan araştırmalarda da, Folkart Yapı'nın marka bilinirliği 2018 yılında yüzde 97.3'e yükselmiş; güvenilir

Kaynak: Bültenler