Folkart 3 Projesinde Ode Yalıtım Ürünlerini Tercih Ediyor

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, "Bu proje, Folkart'ın Çeşme'de yer aldığımız ilk projesi değil. Folkart Hills ve Folkart Ardıç projelerinde de ODE Bitümlü Membran ürünlerimiz kullanıldı" dedi. 2020 yılına kadar ODE'nin yurt içi toplam cirosu içinde Ege Bölgesi'nin yüzde 10 olan payını yüzde 20'ye çıkarmayı planladıklarını da söyleyen Akdemir, bölgede Folkart gibi önemli projelerde yer almayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yalıtım sektöründe faaliyetlerini Türkiye'den çıkan global bir marka olma hedefiyle sürdüren ODE Yalıtım'ın ürünleri, Folkart Boyalık Çeşme Residence projesinde kullanılıyor.

Mayıs 2019 tarihinde bitmesi hedeflenen Folkart Boyalık Çeşme Residence projesinin, temel altı su yalıtımı ile perde su yalıtım işlerinde ODE ürünlerinin tercih edildiğini söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, "Projede ODE'nin Opal serisi OC300 Membran ve Opal serisi OP300 Bitümlü Membran ürünleri, ODE bayisi Yapınet kalite ve güvencesiyle uygulanıyor" dedi. "Bu proje, Folkart'ın Çeşme'de yer aldığımız ilk projesi değil" ifadesini kullanan Akdemir, şöyle konuştu: "Haziran ayında tamamlanan Folkart Hills ve Folkart Ardıç projelerinde ODE Bitümlü Membran ürünleri kullanıldı. Her iki projede de temel altı su yalıtımı ile perde su yalıtımında ODE ürünleri tercih edildi. Folkart gibi kalitesini bütün Türkiye'ye kanıtlamış olan bir firmanın projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz."

"ODE OLARAK, EGE'DE BÜYÜMEYE ODAKLANDIK"

Ege Bölgesi'ne ilişkin hedeflerinden de bahseden Akdemir, "ODE olarak bu yıl yüzde 20 büyüyerek, ciromuzu 300 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız 2021 yılına kadar 500 milyon TL ciroya ulaşmak. Ege Bölgesi bu hedefimize ilerlerken bizim için çok önemli olacak. 2018 yılında, başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nde aldığımız büyüme kararımızla birlikte bölgede bayi yapılanmamızı da genişletmeye odaklanmış durumdayız. 2020 yılına kadar ODE'nin yurt içi toplam cirosu içinde Ege Bölgesi'nin yüzde 10 olan payını yüzde 20'ye çıkarmayı ve Folkart gibi önemli projelerde yer almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.