Fok gösterilerini 1 milyon 375 bin kişi izledi

19.08.2019 11:39

TÜRKİYE'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan fok evindeki gösterileri, yıl içerisinde 1 milyon 375 bin kişi izledi.

Türkiye'de ilk defa Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan fok evi ziyaretçi akınına uğruyor. Şarkı söyleyip, oryantal yapan, havuzu içine kurulan balona zıplayıp vuran sevimli fok 'Orion', hareketleriyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor. 'Orion'un gösterilerini izlemek isteyenler, fok evi girişinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Gösteri sonunda eğitmeni kontrolünde seyircilerin yanına gelen 'Orion', izleyicilere el sallayıp gösterisini sonlandırıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesi içerisinde en çok ilgi çeken birimlerden birinin fok evi olduğunu söyledi.

Özsöyler, fokların havuzda yaptığı gösterileri vatandaşların beğenerek izlediğini ve 2019 yılının başından bu yana yalnızca fok gösterilerini 1 milyon 375 bin kişinin izlediğini ifade etti.

Fok evinin Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te kurulduğunu aktaran Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak ilk defa fok evini biz kurduk. Tabi bu ziyaretçilerin çok büyük ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerimiz mutlaka gelip fokları görmek istiyor. Çünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa fokların oynadığı bir yer. Orion ve Sirius adında iki fokumuz var. Bunların havuzda yaptıkları gösteriler vatandaşlarımız tarafından ilgi ile takip ediliyor. Fokları Norveç'ten gelen özel balık türleri ile besliyoruz. Foklarımız çok mutlu. Bunlardan yavruda almayı da düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA