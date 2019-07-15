'Fok Balığı Atölyesi' hafta sonu çocukları bekliyor
Trump Alışveriş Merkezi'nin özel çocuk katında bu hafta sonu da birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.
Çocuklar bu hafta sonu 'Fok Balığı Atölyesi' ile sevimli fok balıklarını dilediklerince renklendirecekler. Atölye etkinlikleri, 20-21 Temmuz günlerinde 14.00 – 16.00 saatleri aralığında gerçekleşecek.
Ayrıca çocuklar, birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları izleyerek keyifli bir hafta sonu geçirecekler. 20 Temmuz Cumartesi günü 'En Güçlü Kim', 21 Temmuz Pazar günü ise 'Cesur Farecik Cik Cik' adlı tiyatro oyunları Trumpland Wii Sahnesi'nde saat 13.00'de sahnelenecek.
Kaynak: Bültenler
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