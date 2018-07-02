İtalya Serie B Takımı Foggia'ya 15 Puan Silme Cezası Verildi
İtalya Futbol Federasyonu, İtalya İkinci Futbol Ligi kulüplerinden Foggia'ya kara para aklama suçundan 15 puan silme cezası verdi.
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) kulüplerinden Foggia'ya 15 puan silme cezası verildi.
İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015-2017 yıllarına ait kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle Foggia Kulübünün 2018-2019 sezonuna eksi 15 puan ile başlayacağı bildirildi.
TEKNİK DİREKTÖR 3 AY MEN MEN CEZASI ALDI
Öte yandan söz konusu dönemde Foggia'da görev yapan Sassuolo'nun teknik direktörü Roberto de Zerbi'ye ise 3 ay men cezası verildiği belirtildi.
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