Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!"
Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.
22.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:55
Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.
Koita'nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."
(Bora Akyol/İHA)
Kaynak: İHA