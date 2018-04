Foçalı Öğrenciler Suyun Önemi Projesiyle Bilim Fuarında!

Okulların 6'şar kişilik gruplarla katıldığı Fuar bugün Karşıyaka Eraslan Okulu'nda gerçekleştiriliyor...

Günalp Sarı, Oguz Kaan Oğuzalp, Kaan Turhan. İnci Iri, Sevgi Dila Kayhan ve Ulaş Sarp Şimşek'ten oluşan Reha Midilli İlkokulu ekibi Fuar öncesi Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ve Okul Müdürü Ahmet Bakır'da ziyarette hazır bulunarak proje hakkında Kaymakam Çetin'i bilgilendirdiler.

Hayatımızda suyun önemi ile ilgili bilimsel projeyle ilçeyi temsil edeceklerini belirten Ahmet Bakır ; bu etkinliğin her yıl 80'e yakın ülkede düzenlendiğini söyledi. Bakır; " Her yıl hayatın içinden yeni ve heyecanlı bir tema sunarak çocukların yaratıcılığının ateşlenmesi hedefleniyor. En fazla 6 çocuktan oluşan her takım, bilgisayar ile programlanabilir LEGO'lardan tasarladıkları prototiplerle gerçek dünya ile bağlantılı bir probleme getirdikleri çözümü jüri önünde anlatıyorlar. Bu çalışmalarda çocuklar temel mühendislik ve programlama becerilerini öğreniyorlar ve öğrendikleri kavramları kendi modellerini geliştirmek için uyguluyorlar. Sınıf öğretmenlerimizden Ozan Aras; hem ERASMUS + Projesi, hem de STEM Robotik Kodlama çalışmalarıyla öğrencilerimizi bu alanda geleceğe hazırlıyor."dedi.

"Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/First Lego league Jr. Bilim Fuarı", 14 Nisan Cumartesi günü Karşıyaka Eraslan Okulu ev sahipliğinde 10.00 - 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Fuar izlemek isteyenlere ücretsiz olarak açık.