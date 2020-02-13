Foçalı Karateci Kardeşler Kuşadası'nda madalyaları topladı

13.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:18

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınan abisi Kaan Yüksel'le aynı turnuvada tatamiye çıkan Kerem Çağatay gelecek vaad ettiğini aldığı gümüş madalya ile kanıtladı.

Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan İllerarası Kuşadası Karate Turnuvası Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Karate İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi' nin katkıları ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi Turnuva Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Uşak, Muğla ve Uşak İllerinden 300 sporcunun katılımıyla Kata ve Kumite kategorilerinde yapıldı.

Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel tarafından hazırlanan T. Erol Fight Aliağa Kulübü sporcusu kardeşlerden Kerem Çağatay Yüksel 2013 bay ferdi kata'da2.nci olarak gümüş madalya, Kaan Yüksel 2009 bay ferdi kata'da3.olarak bronz, 2009 bay kumite + 50 kilo'da1.olarak altın madalya kazandılar.

Dereceye giren sporcuların madalya ve katılım kupaları Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından verildi.

Kaynak: Bültenler