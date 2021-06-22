FOÇALI KADINLARDAN 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' EYLEMİ

İZMİR'İn Foça ilçesinde insan zinciri oluşturan kadınlar, Demokrasi Meydanı'nda el ele tutuşarak İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı eylem yaptı.

İZMİR'İn Foça ilçesinde insan zinciri oluşturan kadınlar, Demokrasi Meydanı'nda el ele tutuşarak İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı eylem yaptı. Sık sık 'Vazgeçmiyoruz' sloganları atılan eylemde Danıştay'ın 1 Temmuz'dan önce 'Yürütmeyi Durdurma' taleplerini değerlendirmesinin aciliyetine dikkat çekildi. Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen eyleme Foça Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi, Eğitim-Sen Foça Kadın Komisyonu, Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi, Yenifoça Forum, Foça Forum, Foça Barış Kadınları platformlarının üyeleri ile Foçalı kadınlar katıldı. Katılımcılar adına konuşan Servet Fulya Önay, 20 Mart 2021'in ilk saatlerinde Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karar verildiğini hatırlattı. Mecliste oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çıkılamayacağını, Meclisin iradesinin tek kişiye devredilemeyeceğini, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin bu şekilde yok edilemeyeceğini savunan Önay, uygulamayı hukuksuz, kararı da kendileri için geçersiz olarak niteledi.

'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HAYATLARIMIZIN GÜVENCESİ'

Servet Fulya Önay yaptığı açıklamada, "Bu karar isyanımızı, öfkemizi büyüttü. Kabul etmiyoruz. Yargısal süreçlerde ayrımcılığın, adaletsizliklerin ve yeni şiddet biçimlerinin tekrar tekrar ortaya çıkmaması için, etkin ve ivedi koruma, soruşturma ve yargılama için, erkek adalet değil gerçek adalet için, tüm kamusal hizmetlere nitelikli, hızlı, güvenli, ücretsiz bir biçimde ulaşma hakkımız için, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi hayatlarımızın güvencesidir. Sadece İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını değil İLO 190 sayılı 'Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi'nin de imzalanmasını ve gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'VAZGEÇMİYORUZ'

Açılan onlarca yürütmeyi durdurma davası için Danıştay'a çağrıda bulunan Önay, "Sözleşmenin feshi, 1 Temmuz'da resmen gerçekleşecek. Beklettiğiniz, askıya aldığınız, görmezden duymazdan geldiğiniz, tozlu raflara terk ettiğiniz bizim yaşam hakkımız. 1 Temmuz'da Türkiye'nin sözleşmeden çıktığı ilan edildikten sonra, iş işten geçtikten sonra mı karar verilecek" diyerek konuşmasını tamamladı. Önay'ın konuşması sırasında sık sık 'Vazgeçmiyoruz' sloganları atıldı. Konuşmanın ardından hazırlanan dev afişin önünde toplanan kadınların eylemi sloganlar ve alkışlarla tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı