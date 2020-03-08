Foçalı kadınlar, kadınla ilgili olumsuz sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü Foçalı kadınlar, kadınla ilgili olumsuz sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdüİZMİR'in Foça ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen kadınlar, ellerinde kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü.

Foçalı kadınlar, kadınla ilgili olumsuz sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü

İZMİR'in Foça ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyen kadınlar, ellerinde kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı dövizlerle yürüdü. Yürüyüş sonunda kadınlar dövizleri yırtarak çöpe attı.

EŞİTLİK ADINA ÖNCE DİLİMİZİ DÜZELTİYORUZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Foça'da etkinlik düzenleyen kadınlar saat 18.30'da Küçükdeniz Limanı Sahilinde bulunan Kavala Kafe önünde toplandı. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Çetindağ Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu kadınlar, buradan yürüyüşe geçti. Kadınlar hakkında söylenmiş olumsuz öğeler içeren sözlerin yer aldığı 'Sinek Kadar Kocan Olsun Başında Bulunsunö, 'Kadın Yüzünden Gülen, Ömründe Bir Kere Gülerö, 'Eksik Etekö, 'Kızını Dövmeyen Dizini Döverö, 'Avrat Var Ev Yapar, Avrat Var Ev Yıkarö, 'Kadının Yeri Kocasının Yanıdırö, 'Kızı Gönlünce Bırakırsan ya Davulcuya Varır ya Zurnacıyaö, 'Dişi Köpek Kuyruk Sallamazsa Erkek Köpek Ardına Düşmezö, 'Keseye kadın Eli Girerse Bereketi Giderö, 'Er Kocarsa Koç, Karı Kocarsa Hiç Olurö, 'Eli Çalar Eteği Oynarö, 'Kadınların Arzuları Hiç Bitmez. Dolmayan Dilenci Torbasına Benzerö, 'Oğlanı Doğuran Övünsün Kızı Doğuran Dövünsünö, 'Avradı Er'i Saklar Peyniri Deriö, 'Arpadan Sonra Ekilen Darıdan Kocadan Sonra Kalkan Karıdan Hayır Gelmezö, 'Eski Pamuk Gibi Bez Olmaz Dul Avrat Kız Olmazö, 'Erkek Bir Nehir Kadın Bir Göldürö, 'Kırık Bir Süt Kabının Sesi ile Çok Konuşan Bir Kadın Aynıdırö, 'Kadının Kazdığı Kuyudan Su Çıkmazö yazılı dövizlerlerle yürüdü.

eha Midilli Caddesi boyunca yürüyerek Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüşüyün ardından Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz açıklamada bulundu. 2020 yılında hala kadının çalışmasını tartışan, kılık ve kıyafetini yargılayan, dilinde namus, gözünde kötülük olan zihniyetlere karşı savaş verildiğini belirten Başkan Gürbüz, "Bunlar yetmezmiş gibi birde özlü sözlerle bu cinsiyetçi dili dinlemek zorunda kalıyoruz. Kadın üzerinden ifade edilmeye çalışılan tüm bu sözleri kabul etmiyoruz. Eşitlik adına önce dilimizi düzeltiyoruz. Foçadan tüm dünyaya kadın için bu sözleri kabul etmediğimizi haykırıyorz ve tüm bu sözleri sonsuza dek çöpe atmaya davet ediyoruz. Kadın ve emeğin önünde saygıyla eğiliyoruzö diye konuştu.

DÖVİZLER ÇÖPE ATILDI

Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Duvan Temizel de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Foça'dan başlayarak 'Eksik Etek' gibi terimleri yok etmek için yürüdüklerini söyledi. Temizel; "Bütün bu sloganları bu sözleri bugün burada bütün halkımızla beraber çöpe attık. Dilimizden siliyoruz." dedi. Konuşmanın ardından kadınlar ellerindeki dözvizleri yırtarak meydandaki çöp bidonlarına attılar.

Kaynak: DHA