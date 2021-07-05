Foça ve masmavi denizi yeni bir yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Marathon Masters Spor Kulübü tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu nezaretinde düzenlenen Fokai Masters Açık Su Yüzme Şampiyonası, 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Foça'da gerçekleştirildi.

Mersinaki Koyu'nda düzenlenen Yüzme Şampiyonasının ilk gününde, Leon Otel Parkuru 1,5 K ve Takım Takip Yarışı 1,5 K müsabakaları, ikinci gününde Fokai Parkuru 5 K müsabakaları yapıldı. Farklı yaş gruplarından 300 sporcunun katıldığı şampiyonada yarışmalar çekişmeli geçerken, yeni arkadaşlıklar kurulup eğlenceli anlar yaşandı.

Madalya ve plaket seremonisinde, Foça Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Acar, Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, dereceye giren sporculara madalya ve plaketlerini takdim etti.

Şampiyonayı bu yıl Kulüp olarak ilk kez Foça'da düzenlemekten çok memnun olduklarını ifade eden Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, katkıları için Foça Belediyesi'ne teşekkür etti. Turgut Esen, Türkiye Yüzme Federasyonu onayı ile 30 hakemin gözetiminde Dünya standartlarında Fina standartlarında düzenlenen bir yarış oldu. Bu yarışmalar daha önce Deniz Ticaret Odası tarafından gerçekleştiriliyordu. Bayrağı biz devraldık, bundan sonra da bu geleneksel hale gelmiş olan yarışları devam ettireceğiz.''dedi.

Marathon Masters Spor Kulübü'nün Onur Konuğu olarak Fokai Masters Açık Su Yüzme Şampiyonasına katılan Datça Kış Açık Deniz Maratonu'nun mimarlarından Necati Sağır, davet için teşekkür ederken; ''Gelişme yeteneği gösteren bir organizasyon olarak değerlendiriyorum. Gelecek şampiyonalar için başarılar diliyorum.''dedi.

Kaynak: Bültenler