Foça Uluslararası Çocuk Şenliği

2018 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98. Yıldönümü kapsamında Foça'da zengin içerikli kutlamalar tertiplendi. Foça Belediyesi, Foça Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı kutlamalar, Çocukların Bayramına büyük mutluluk ve neşe katacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan eden Büyük Önder Atatürk'ü, saygı ve minnetle andıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, vatandaşları kutlama programlarına davet etti.

YENİ BAĞARASI'NDA KÖY ŞENLİĞİ

21 Nisan Cumartesi günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce, Yeni Bağarası Nadire Sanlı Futbol Sahası'nda ''Köy Şenliği'' düzenlenecek. 12.00-16.00 saatleri arasındaki etkinlikte, Çocuklar için; Mini Konser, Tiyatro Gösterisi, Yüz Boyama, İllüzyon Gösterisi, Balon Katlama, Tahta Bacak Gösterisi sunulacak, sürpriz hediyeler verilecek.

23 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ RESMİ KUTLAMA

Resmi Kutlama Programı kapsamında, 23 Nisan Pazartesi günü Saat:09.30'da, Foça Cumhuriyet Meydanı-Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni ve Saat:10.00'da Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'nda kutlama programı gerçekleştirilecek. Foça'daki kutlama programında Gürcistan topluluğu gösterisini sunacak. Ayrıca Saat:12.00'de başlayacak 23 Nisan törenlerinde; Yeni Foça'da Ukrayna topluluğu, Bağarası'nda Makedonya topluluğu ve Gerenköy'de Karadağ topluluğu gösterilerini sunacak.

Kavala Kafe önünde Saat: 18.30'da başlayacak olan kortej yürüyüşüne; Ukrayna, Gürcistan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen 107 misafir öğrenci ile Foçalı öğrenciler katılacak. Foça Demokrasi Meydanı'na ulaşacak kortej yürüyüşünün ardından konuk öğrenciler ve ilçemiz öğrencileri, Gala gösterilerini sunacak.

HÜSEYİN YURTTAŞ İLE 'ÖNDERİMİZ ATATÜRK'

Öte yandan Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş'ın katılacağı Söyleşi ve İmza Günü etkinliği gerçekleştirilecek. Foça Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte; Hüseyin Yurttaş, 'Önderimiz Atatürk' isimli kitabını imzalayacak. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Saat:16.00'da başlayacak.