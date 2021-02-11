Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir'de bulunan Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bunlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 3 milyon lira olacak.

İhale, "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıfların katılabileceği ihalede, yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.

İhaleye 20 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya