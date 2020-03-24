Foça salı pazarında koronavirüs önlemleri Foça Belediyesi, ilçe merkezinde salı günleri kurulan pazarında yeni tip koronavirüs salgının önlenmesi kapsamında tedbirler aldı.

Tekstil ve züccaciye tezgahları geçici olarak kapatıldı. Sebze-meyve tezgahlarının arasında 1 metrelik mesafe kalmasını sağlandı. Tüm pazar esnafına maske ve eldiven dağıtılarak, ürünlerin elle seçilmesine izin verilmemesini istendi.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar, el dezenfektanları ile karşılanıp uğurlandı.

Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte salı pazarını denetleyen Başkan Fatih Gürbüz; ''İlçemizdeki tüm pazarlarda aynı tedbirleri ve denetimleri kararlı biçimde uygulayacağız. Sağlık ve güven dolu günlere bir an evvel ulaşmak dileklerimle, tüm halkımıza saygılarımı sunarım''dedi.

Kaynak: Bültenler