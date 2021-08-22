FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021
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FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021
Habermetre - Haberler | Toplum

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTISaklıbahçe Sanat Evi kurucusu Eğitimci Ressam Leyla Buhara ve emekli resim öğretmeni Nuraydın Kurtul'un resim ve seramik eserlerinden oluşan 'Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi' Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI

Saklıbahçe Sanat Evi kurucusu Eğitimci Ressam Leyla Buhara ve emekli resim öğretmeni Nuraydın Kurtul'un resim ve seramik eserlerinden oluşan 'Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi' Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde açıldı.

Sergi dolayısıyla sanatçıları tebrik eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; "Toplumun, özellikle çocukların sanatsal ve kültürel yönlerini geliştirmek, kadın sorunları ile ilgili konularda farkındalık yaratmak için çalışmalar yapan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. " dedi.

2009 yılında Foça'da Eğitimci Ressam Leyla Buhara'nın girişimiyle açılan Saklıbahçe Sanat Evi, bugüne kadar birçok proje, festival ve farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Foça Belediyesi ile birlikte özellikle kadın sorunlarıyla ilgili konularda farkındalık projeleri ve paneller gerçekleştirdi. Sanat evinde, özellikle çocuklar ve yetişkinler için dersler verilip, sergiler düzenleniyor.

Yeni sergilerinde, pandemi nedeniyle kapalı olan atölyede birlikte yaptıkları eserleri sergileyip, sanatseverlerin beğenisine sunduklarına değinen Leyla Buhara ve Nuraydın Kurtul, Foça Belediyesi'nin ve Başkan Fatih Gürbüz'ün verdiği desteğin kendilerini biraz daha yüreklendirdiğini, gelecek zamanlarda daha güzel eserler üreteceklerine inandıklarını belirtti.

Saklıbahçe Sanat Evi Çalışmaları Sergisi, 26 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.

Kaynak: Habermetre

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FOÇA SAKLIBAHÇE SANAT EVİ YENİ SERGİ AÇTI - 21 Ağustos 2021 - Haberler
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