30.09.2019 19:02

Foça sahilinde korkutan petrol atıkları, 50 kişilik ekip bölgede

Sanayi kuruluşundan taştığı iddia edilen petrol atıkları Foça sahillerini kirletti

50 kişilik ekip bölgede sahil şeridini temizliyor

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde, bir sanayi kuruluşundaki atık havuzunun taşması sebebiyle denize döküldüğü iddia edilen petrol atıkları sahil şeridini kirletti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı 50 kişilik ekip, atıkları yoğun mücadeleyle temizlemeye çalışıyor.

Bir sanayi kuruluşunun atık havuzunun taşması nedeniyle denize döküldüğü iddia edilen ve Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıkları, sahil şeridini kirletti. Atıklar nedeniyle bölgeyi yoğun bir koku sardı. Koku vatandaşları rahatsız ederken, şikayetler üzerine bölgeye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı 50 kişilik ekip geldi. Pisliğin bulaştığı yere gelen ekipler, petrol atıklarını temizlemeye başladı. Temizlik ekibi, petrol atıklarını emdirme ve vakumlama yoluyla poşetlere doldurdu.

Vatandaşlar çözüm bulunmasını istiyor

Gencelli'de yaşayan çevre sakinleri bu kirliliği her sene yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını talep etti. Mahalle sakinlerinden Şükrü Arslan, "Bu çevre kirliliği sürekli olacak herhalde. Geçen sene de aynı bu mevsimde daha kötüsü olmuştu. Kaynağını da çok iyi bilmiyoruz ama herhalde bu pislik gemilerden geliyor. Geçen bir gemiden petrol boşaltılmıştı. Bu sene de böyle bir rezalet. Yazık denizlerimize. Bunu yapanları lanetliyorum" dedi.

Şaban Mehmet Men de, denizlere iyi bakılması gerektiğini belirterek, "Ben balık tutmaya çıktığımda karşıdan bir pisliğin geldiğini gördüm. Ben sahile dönene kadar pislik kıyıya çıktı. Oltalarımı en az 5 saatte temizleyebildim. Pislik oltadan çok zor çıktı ve mazot kokuyordu. Yetkililerin ilgilenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Foça'da, bir gemiden denize dökülen fuel oil ile geçtiğimiz yıllarda bir çevre felaketi yaşanmıştı. Kirlilik, günler süren çalışmalarla temizlenmişti.

Kaynak: İHA