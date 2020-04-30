Foça pazarlarında kovid-19 tedbirleri
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Foça pazarlarında kovid-19 tedbirleri

Foça Belediyesi, ilçede kurulan tüm pazarlarda koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri dikkatle uygulamaya devam ediyor.

Foça pazarlarında kovid-19 tedbirleri
30.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:30

Salı günü Foça merkezinde kurulan pazarın giriş ve çıkışına, el hijyeni için dezenfektan üniteleri yerleştirilerek, vatandaşlar bu noktalara yönlendirildi. Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatlar, ürün etiketleri ve ölçü-tartı aletlerinin standartlara uygunluğunu da inceledi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, megafon ile vatandaşlara ve pazar esnafına duyurular yaptı. Başkan Fatih Gürbüz; ''Toplum sağlığı ve güvenliği için aldığımız bu tedbirleri, koronavirüs tehlikesi tamamen bertaraf edilene dek, hiç yılmadan, hep aynı dikkatle ilçemizdeki tüm pazaryerlerinde uygulamayı sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan büyük önemle ricamız; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları, maske-eldiven kullanmaları ve alışverişlerini en kısa sürede tamamlayıp evlerine dönmeleridir.''dedi.

Duyarlı ve dikkatli hareket etmeliyiz

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Çarşamba günü de Yeni Foça'da kurulan pazarda Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri denetledi. Gıda sağlığı ve hijyenin, koronavirüs ile mücadele sürecinde çok daha önemli hale geldiğini belirten Başkan Fatih Gürbüz, ''Pazar esnafı arkadaşlarımıza, satışa sundukları meyve-sebzeler için tüm alışveriş süreçlerinde uymaları gereken sağlık kuralları, tezgahlar arası mesafe ve eldiven-maske kullanımı konularında bilgiler verip uyarılarda bulunduk. Bu süreçte hepimiz çok duyarlı ve dikkatli hareket etmeliyiz. Sevdiklerimizin ve yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvende olmasını her şeyden üstün tutmalıyız.''dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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