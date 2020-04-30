Foça pazarlarında kovid-19 tedbirleri Foça Belediyesi, ilçede kurulan tüm pazarlarda koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri dikkatle uygulamaya devam ediyor.

Salı günü Foça merkezinde kurulan pazarın giriş ve çıkışına, el hijyeni için dezenfektan üniteleri yerleştirilerek, vatandaşlar bu noktalara yönlendirildi. Foça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyatlar, ürün etiketleri ve ölçü-tartı aletlerinin standartlara uygunluğunu da inceledi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, megafon ile vatandaşlara ve pazar esnafına duyurular yaptı. Başkan Fatih Gürbüz; ''Toplum sağlığı ve güvenliği için aldığımız bu tedbirleri, koronavirüs tehlikesi tamamen bertaraf edilene dek, hiç yılmadan, hep aynı dikkatle ilçemizdeki tüm pazaryerlerinde uygulamayı sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan büyük önemle ricamız; sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları, maske-eldiven kullanmaları ve alışverişlerini en kısa sürede tamamlayıp evlerine dönmeleridir.''dedi.

Duyarlı ve dikkatli hareket etmeliyiz

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Çarşamba günü de Yeni Foça'da kurulan pazarda Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri denetledi. Gıda sağlığı ve hijyenin, koronavirüs ile mücadele sürecinde çok daha önemli hale geldiğini belirten Başkan Fatih Gürbüz, ''Pazar esnafı arkadaşlarımıza, satışa sundukları meyve-sebzeler için tüm alışveriş süreçlerinde uymaları gereken sağlık kuralları, tezgahlar arası mesafe ve eldiven-maske kullanımı konularında bilgiler verip uyarılarda bulunduk. Bu süreçte hepimiz çok duyarlı ve dikkatli hareket etmeliyiz. Sevdiklerimizin ve yurttaşlarımızın sağlıklı ve güvende olmasını her şeyden üstün tutmalıyız.''dedi.

Kaynak: Bültenler