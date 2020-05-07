Foça pazarlarında koronavirüs tedbirleri

Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları, maske-eldiven kullanımı ve hijyen konularında bilgilendiriliyor.

Foça Belediyesi ilçedeki tüm pazarlarda Koronavirüs için aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Pazartesi günü Bağarası, Salı günü Foça ve Çarşamba günü Yeni Foça pazarında, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yüksek önem verdikleri denetimlere devam ettiklerini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Girişlerdeki el dezenfektan standlarımızın yanında Foça Kent Konseyi üyeleri ve gönüllüler tarafından üretilen yıkanabilir özel maskelerden 1000 adet dağıttık ayrıca içerideki yoğunluğu azaltmak ve sağlığımızı korumak için sınırlı sayıda giriş yapılmasını sağladık. Tüm komşularımdan önemle isteğim, salgın bitene kadar rehavete düşmeyelim, sağlık kurallarına uymaya devam edelim. Ürettikleri maskeler için Kent Konseyi Başkanımız Sayın Özlem Temizel'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''dedi.

Kaynak: Bültenler