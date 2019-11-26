Foça Kozbeyli İlkokulunda, Şehit Kütüphanesi açıldı

26.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:17

8 Haziran 2019 tarihinde, Niğde Demirkazık Dağı Bölgesi'nde arama kurtarma faaliyeti esnasında şehadete ulaşan Şehit Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya adına Foça Kozbeyli İlkokulu'nda düzenlenen kütüphanenin açılışına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de katıldı.

25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen açılış töreninde duygularını ifade eden Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Kütüphanenin oluşturulması için emek veren Şehit Kütüphanesi ekibine ve kurum-kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.''dedi.

Kaynak: Bültenler