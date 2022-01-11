Foça Kent Konseyi, Engelli Meclisi için seçimli genel kurul toplantısı gerçekleştirdi

Engelli meclisi yürütme kurulu ise Tayfun Gökbulut, Muzaffer Çamlı Sönmez, Gülfen Çakın, Sinan Kılıç, Yasin Demirel, Gülçin Yıldırıcı, Neziha Karaşahin, Cenk Bakırlı, Fatma Öztürk, Gülten Tokuş, Derya Aslan, Şule Tüblek, İbrahim Gürsu, Akif Beyler, Fevziye Gökbulut ve Jale Kaygısız'dan oluştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Yeni dönem için Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı seçilen Sayın Nihal Gezgin'i ve yürütme kurulu üyelerini tebrik ediyor, Geçmiş dönem engelli meclislerinde görev yapmış başkan ve üyelere teşekkür ediyorum. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız için emek veren Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.''dedi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde 11 Ocak Salı günü yapılan genel kurul toplantısına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Genel Sekreter Göksel Acar, Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisinden katılan konuklar, Kuzey Ege Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasin Demirer, CHP Foça İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu ve diğer konuklar katıldı.i.

Açık oylama ile yapılan seçime katılan tüm üyelerin kabul oyunu alan Nihal Gezgin, 2 yıl süre ile Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı görevine seçildi. Engelli meclisi yürütme kurulu ise Tayfun Gökbulut, Muzaffer Çamlı Sönmez, Gülfen Çakın, Sinan Kılıç, Yasin Demirel, Gülçin Yıldırıcı, Neziha Karaşahin, Cenk Bakırlı, Fatma Öztürk, Gülten Tokuş, Derya Aslan, Şule Tüblek, İbrahim Gürsu, Akif Beyler, Fevziye Gökbulut ve Jale Kaygısız'dan oluştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Yeni dönem için Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı seçilen Sayın Nihal Gezgin'i ve yürütme kurulu üyelerini tebrik ediyor, Geçmiş dönem engelli meclislerinde görev yapmış başkan ve üyelere teşekkür ediyorum. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız için emek veren Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz.''dedi.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde 11 Ocak Salı günü yapılan genel kurul toplantısına; Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, Genel Sekreter Göksel Acar, Kadın Meclisi Başkanı Canan Limnili, İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisinden katılan konuklar, Kuzey Ege Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasin Demirer, CHP Foça İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu ve diğer konuklar katıldı.

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