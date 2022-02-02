Foça kayalıklarında arama kurtarma tatbikatı

İZMİR (İHA) - Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile İzmir depreminin ardından gönüllüler tarafından kurulan İzmir Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği (İZMAK), Foça ilçesinde doğada kaybolan bir vatandaşın aranması ve zorlu kayalık ortamdan kurtarılması tatbikatı gercekleştirdi.

Yurtiçi ve yurtdışı arama kurtarma eğitimleri veren AKEM, Foça Kozbeyli bölgesinde yılın ilk tatbikatini gerçekleştirdi. İzmir depreminin ardından gönüllü İzmirliler tarafından kurulan İZMAK Derneği ile birlikte gerçekleştirilen eğitimde, doğada kaybolan bir vatandaşın aranması ve kayalık bölgededen kurtarılması tatbikatı yapıldı. 15 gönüllü arama kurtarma ekibi üyesi ve 1 arama kurtarma köpeği tarafından yapılan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

İZMAK Ekip Lideri Arzu Çetin, arama kurtarma tatbikatı ve eğitimlerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi. AKEM Ekip Lideri Ömer Canayakın da, "Ağitim ve tatbikat faaliyetlerine devam edilmezse afetlere hazır olmanız zor. Her daim hazır olmanız için bu çalışmaların devamlılık arz eder." dedi. Canayakın, Foça bölgesinin bu tür çalışmalar için çok uygun olduğunu belirterek, çalışmalarına daha çok Foça, Aliağa, Menemen bölgesinde ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi. - İZMİR