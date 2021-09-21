FOÇA KADINCA KARARINCA ÜRETİCİ VE GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ - 21 Eylül 2021

Bağarası ve Yeni Bağarası'nda birlikte açtığımız kadın üretici pazarlarından sonra, yakın zamanda kurulan Foça Kadınca Kararınca Üretici ve Girişimci Kadınlar Derneğine; ziyaretleri ve ikramları için teşekkür ederim. Dernek Başkanı ve Belediye Meclis Üyemiz Sayın Mukaddes Yarba'ya ve dernek yöneticisi tüm kadınlara başarılar dilerim.

Fatih Gürbüz

Foça Belediye Başkanı

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