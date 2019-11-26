Foça, kadına yönelik şiddete karşı ses verdi
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Foça, kadına yönelik şiddete karşı ses verdi

Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde panel düzenledi.

26.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:32
Foça, kadına yönelik şiddete karşı ses verdi

Fulya Önay'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, kısa bir ile başladı. Kadın Meclisi Başkanı Dirim Metinel, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz konuşmalarını yaptı.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu 'aile içi şiddet ve medya', Avukat Öniz Özsoy 'kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler' ve Avukat Funda Ekin 'kazanımlarımızın ardındaki feminist tarih' konularındaki sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler
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