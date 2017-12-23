Foça Emniyeti Göz Açtırmıyor

Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede ev, araç, iş yeri hırsızlığı, kasten yaralama dahil 22 olaya karışan kişileri suçüstü yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ve Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 16-23 yaş aralığındaki şahısların Yenifoça'da iş yerleri, evleri kapıları tornavida ile açarak hırsızlık yaptıklarını tespit etti.



Bolu'dan İzmir'e gelen F.I. (21 ), Ö.A. (23 ), S.A (19 ), Ö.Ç (16 ), O.Ö (16 ), E.B.(17 ) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR