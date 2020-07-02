Foça, Denizcilik Günü'nde üç mavi bayrak kazandı
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Foça, Denizcilik Günü'nde üç mavi bayrak kazandı

Foça Belediyesi Karakum Halk Plajı, Hanedan Beach Club ve Mark Warner Phokaia Beach Resort, 2020 Mavi Bayrak Ödülü'nü kazandı.

Foça, Denizcilik Günü'nde üç mavi bayrak kazandı
02.07.2020 08:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:50

Foça'daki üç plaj, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından, deniz suyunun temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi konularında Mavi Bayrak Kriterleri'ne gösterdikleri uygunluktan dolayı 2020 Yılı için Uluslararası Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü.

Karakum Plajında düzenlenen törende, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Mavi Bayrak Ödülü belgelerini takdim etti.

Mavi Bayrak çevre ödüllerine yeniden kavuştuklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Bugün Foça Karakum Plajı için hak kazanılan Mavi Bayrağı teslim aldık. Çevremiz için somut adımlar atmaya,Yeni Foça'dan Gencelli'ye uzanan plajlarımızda da mavi bayrak kriterleri için çalışmaya başlıyoruz.''dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, 2020 Yılı Mavi Bayrağını Karakum Plajı'ndaki göndere çekti.

Kaynak: Bültenler

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