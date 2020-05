Foça'daki işletmelerde sezona hazırlık sürüyor Foça'daki işletmelerde sezona hazırlık sürüyorİZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, 1 Haziran'da açılacak olan işletmelerde hazırlıklar sürüyor.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, 1 Haziran'da açılacak olan işletmelerde hazırlıklar sürüyor. Hummalı çalışmanın olduğu ilçede tüm hazırlıklar yeni bir pandemi dalgasının yaşanmaması için özenle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da açılmasına izin verilen butik otel, pansiyon, spor salonu, restoran, kafe, lokanta, kıraathane, çay bahçesi ve benzeri işletmelerde hazırlıklar sürüyor. İşletme sahipleri ve çalışanlar başta temizliği sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Sosyal mesafeyi koruyacak şekilde masa ve sandalye düzenleri oluşturuluyor. İşletmelerin girişi ve içine yerleştirilen ekranlar veya yazılı duyurularla konukların uyması talep edilen konular hatırlatılıyor. Koronavirüs önlemlerinin yanı sıra tadilat ve dekorasyon çalışmaları da sürüyor. Lokanta ve restoranlar müşterileri için ilgi çekecek yeni ve sağlıklı menüler hazırlıyor. İlçenin iç ve dış turizmi için önemli bir konumda olan Küçükdeniz Limanı bölgesinde yoğun çalışma dikkat çekiyor.'SAĞLIK BAKANLIĞININ DİREKTİFLERİNİ UYGULUYORUZ'Foça'da lokanta işletmeciliği yapan İbrahim Solaç, tüm Türkiye olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığının bizlere verdiği direktifler doğrultusunda, masa aralıklarını ayarladık. Hijyeni sağlayacak her türlü önlemi aldık. İnşallah güzel bir sezona esnaf olarak hazırız. Herkesi Foça'ya bekleriz. Beklerken de herkesin belirlenen kurallara uymasını diliyoruz" dedi.'GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK, VATANDAŞLARIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN'2 buçuk aylık bir aradan sonra 1 Haziran'da faaliyete geçecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren otel ve kafe işletmecisi Taner Kaya, şöyle konuştu: "Bu süreç içinde aldığımız önerilere göre birtakım önlemler için hazırlık yapıyoruz. Mesela hijyen paspasları kapı önü ve mutfak girişlerine konulacak. İnsanlar üzerinde dezenfektan malzemesi olan bu paspaslara basarak içeri girecek. Farklı çöp bidonları da hazırladık. İnsanlar maskelerini, eldivenlerini bunların içine atacak. El dezenfektanları hazırladık. Maskeler olacak. Ekranlarımızda müşterimizin geldiği zaman ne tür önlemler alacağına dair görüntüler dönüyor. Ayrıca uyarı levhaları da olacak. Bu süreç için ayrıca ozon cihazı aldık. Ozon cihazı şu an tıbbın kabul ettiği en etkili dezenfeksiyon şeklidir. Normal bir dezenfeksiyon malzemesinden 4 bin kat daha etkilidir. Bütün odalarımızı ozonlayacağız. Müşteri ondan sonra odalara girecek. Bu işlem günde 3 defa yapılacak. Masa aralarımız bir buçuk metre, sandalye aralarımız 60 santimetre olarak ayarlandı. Daha önce 10 masa varsa 6 masaya düşürdük. Umarım tüm halkımız ve esnafımız sağlıklı bir sezona girer. Bu illet hastalıktan da bir an evvel inşallah kurtuluruz. Gerekli önlemleri aldık. Vatandaşların gönlü rahat olsun."Kafe işletmecisi Okan Yılmaz da tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Bütün bölgeyi ilaçladık. Masalarımızın mesafelerini ayarladık. Dezenfeksiyon yaptık. 1 Haziran'a hazırız. Foça'ya herkesi bekliyoruz."'SAĞLIKLA HİZMET VERECEĞİZ'Balık restoranı işletmecisi Mahmut Yaman, koronavirüsten dolayı kapalı oldukları zor bir dönemi geride bırakmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 2 buçuk aydır kapalıyız. Hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Tedbirlerimizi alıyoruz. Mutfaklarımızı, lavabolarımızı ve tuvaletlerimizi temizledik. Yeni masa düzenimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Masa ve sandalyelerimizi azalttık. İnşallah 1 Haziran'da hazır olacağız. Gelecek olan müşterilerimize sağlıkla hizmet vermek için bekliyoruz" diye konuştu.SEYYAR ŞAMBALİCİ DE HAZIRLANIYOR

'Foça Şambalicisi' olarak tanınan Hüseyin Göncü de yasakların başladığı tarihten beri tezgahının kapalı olduğunu ve açılışı dört gözle beklediğini söyledi. Hüseyin Göncü, "Bir süredir kapalıydık. Biz de esnaf gibi yeniden açılıyoruz. Hizmete hazırlanıyoruz. Müşterilerimizi bekleriz" dedi.

Kaynak: DHA