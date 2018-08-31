Foça'da Zafer Bayramı, Fener Alayı ve Konserle Kutlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 1 kilometreyi bulan fener alayı gerçekleştirildi. Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konser de beğeni topladı.

Foça'daki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, saat 20.00'de fener alayı düzenlendi. Kortejin uzunluğu 1 kilometreyi buldu. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, Merkez Valisi Mustafa Tamer, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, bazı belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda kişi kortejde yer aldı. Foça Jandarma Okulu Komutanlığı Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde, fener ve Türk bayraklarıyla yürüyenler; Reha Midilli Caddesi, Demokrasi Meydanı, Aşıklar Caddesi ve Surlar önündeki sahil güzergahını takip etti. Yürüyüş, Beşkapılar Kalesi'nde son buldu. Korteje denizden büyüklü küçüklü çok sayıda gezi teknesi sahibi, sahilde oturan yerli- yabancı ziyaretçiler ile balkonlarından seyreden Foçalılar, alkışlarla ve bayrak sallayarak destek verdi.

Beşkapılar Kalesi'nde Şef Ergin Kayran yönetimindeki Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından ise konser verildi. Saat 21.00'de başlayan konser, 2 saatten fazla sürdü. Keyifli gece yaşatan koro, büyük alkış aldı. Konser, İzmir ve 10. Yıl marşlarının söylenmesiyle tamamlandı.

Konser sonunda katılımcılar ile koro üyelerine teşekkür eden Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ, şef Ergin Kayran'a çiçek verdi.

- İzmir