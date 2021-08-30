FOÇA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU - 30 Ağustos 2021

FOÇA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümü Foça'da coşkuyla kutlanıyor.

FOÇA'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıldönümü Foça'da coşkuyla kutlanıyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında;

"Karanlık denizlerden getirdiği hürriyet kıvılcımıyla bağımsızlık meşalesini yakan ve Anadolu'yu aydınlatan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş için canını veren şehitlerimizi ve tüm varlığını feda eden milletimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. "dedi.

Atatürk Anıtına çelenk sunuldu

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Vekili Tuğamiral Serhat Sözbir, Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara, sivil ve askeri erkan, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, törenin başlamasından önce Foça Jandarma Komando Okulu Bandosu'nun marşlarına eşlik etti. Kaymakamlık, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Deniz Yüzbaşı Tarık İlkan Taşkent, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında; "Bugün yüce milletimizin tarih sahnesinde varoluşundan bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla mağlup edildiği 30 Ağustos Zaferinin 99. yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Türk Ulusunun Kurtuluş Destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi; asil Türk Ulusuyla, kahraman Türk Ordusunun ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirlerine kenetlenerek sürdürdüğü topyekün bir varoluş mücadelesinin sonucudur. Akıl ve bilimin rehberliğinde milli egemenlik ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürkçü Düşünce Sistemi bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerine yolu gösteren ışık olmaya devam edecektir. Gücünü ulusumuzun sonsuz sevgi ve desteğinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugünde ulusunun emrinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, bölünmez bütünlüğüne yönelecek her türlü tehdidi ortadan kaldırmak azim ve kararlılığı içindedir. Bize bu zaferi kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve ulusu için bir an bile tereddüt etmeden hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anar, kahraman gazilerimize ve yüce Türk Milleti'ne şükranlarımızı sunarız. 30 Ağustos Zaferimizin 99. Yılı kutlu olsun. "dedi.

Foça Denizcilerinden liman turu

Öğlen saatlerinde teknelerini Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen Foça Denizcileri Küçükdeniz Limanı'ndaki geçişlerinde kıyıdakileri selamladı.

Kutlamalar devam edecek

Foça'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Saat 21. 00'de Kavala Kafeden başlayacak Fener Alayı ile devam edecek. Demokrasi Meydanında saat 21. 30'daki halk oyunları gösterisinin ardından Positive Live Project konser vermek üzere sahne alacak.

Kaynak: Habermetre