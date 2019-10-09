Foça'da yüksek su faturalarına tepki

09.10.2019 12:26

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Başta et ve süt üreticisi köylüler olmak üzere birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İZSU) Foça'nın kırsal mahalllerindeki abonelere gönderilen ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Gelen su faturaları karşısında şaşkınlık yaşayan mahalleli, adı mahalle kendisi hala köy olan yerleşim birimlerinde artık hayvancılık yapmanın imkansız hale geldiğini, et ve süt fiyatlarının da aynı oranda artacağını savundu. Aralarında Foça Ziraat Odası, Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği üyeleri ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı vatandaşlar dün gece Yenibağarası Mahallesi'nde bir kahvehanede toplanarak konunun çözülmesi için İZSU yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Bir ay önce ve bu ay gelen su faturalarını gösteren köylüler, ortalama 150 lira dolayında ödedikleri faturaların kademeli sistemle 1500 TL'nin üzerine çıktığını, 5 bin lirayı geçen su faturalarının olduğuna dikkat çekti.

'SÜT PARASI SUYU KARŞILAMIYOR'

Köylüler, harcadıkları suyun tamamına yakınını, besledikleri ve sütünü kooperatife vererek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları az sayıda küçükbaş hayvanın sulanması için kullandıklarını belirtip, bu uygulamayla suya ödedikleri parayı sattıkları sütün karşılamadığını belirtti. Bazı köylüler, yem fiyatlarındaki artışlardan sonra hayvanlara verdikleri yemi yarıya düşürdüklerini ama hayvanlarına verdikleri suyu azaltmanın mümkün olmadığını söyledi. Yasanın belediyelere uygulamayı 31 Aralık 2022 yılına kadar başlatabilme yetkisi verdiğini iddia eden bazı köylüler, İzmir'de bunun 3 yıl önceden başlatılmasının nedenini de anlayamadıklarını vurguladı.

ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Kooperatife üye süt üreticisi Ahmet Kılınç, gelen su faturalarını gösterip, "Aynı miktarda su kullanımı için bir ay önce 174 TL öderken, bu ayki faturam ise 1514 TL geldi. Hayvancılık zaten zor şartlar altında yapılmaya çalışılıyor. Yem, saman, mısır silajı fiyatlarından dolayı zaten üretici zor durumda. İzmir'in en uç, en ücra yerlerinden birinde Foça'da, kooperatif kurarak yoktan bir yoğurt markası (Foça Yoğurt) yarattık. İki kırsal mahalle birleştik güçbirliği yaptık. Şartlara direnmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, kooperatiflere çok önem veriyor. Ona güveniyoruz, bu faturalar önüne giderse, mutlaka çare bulacağına inanıyoruz" dedi.

'ALDIĞIM SÜT PARASI 700 LİRA, GELEN SU FATURASI 780 LİRA'

Daha önceleri ortalama 70-80 lira olan su faturasının bu ay 780 lira geldiğini görünce şaşırdığını belirten İbrahim Kahriman, "81 ton su kullanmışım. 1'inci kademe, 2'inci kademe diyor. Bunlar ne anlam taşıyor. Burada garip bir fark var. Bu suyu hayvanlarıma veriyorum. 1. kademe su bitti artık içmeyin mi diyeceğim hayvanlarıma. Aldığım süt parası 700 lira, gelen su faturası 780 lira. Ben, nasıl çıkayım bu işin içinden. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, daha önce 'Su fiyatında iyileştirme yapacağım' diyordu. Böyle mi iyileştirme olacak. Çok garip oldu bu iş" diye konuştu.

'BÖYLE GİDERSE EVDE DE SU KULLANAMAYACAĞIZ'

Yenibağarası Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Selahattin Aslan da, geçen ay 60 lira gelen su faturasının bu ay 485 liraya yükseldiğine dikkati çekip, "20 küçükbaş hayvanım var. 3- 4 aydır zaten hayvanların durumundan dolayı hiç para kazanmıyorum. Süt parası su parasını karşılamıyor. Bu gidişle hayvancılığı bırakacağım. Böyle giderse evde de su kullanamayacağız zaten" dedi.

5 BİN 136 LİRA SU FATURASI GELDİ

Köy sakini Eşref Baltacı ise daha önce 1250 lira gelen su faturasının bu ay 5 bin 136 liraya çıktığını belirtip, hayvancılık yapan tüm mahalleli olarak suya yapılan bu zamdan şikayetçi olduklarını söyledi. Baltacı, "İşimizi sürdürebilmek, geçimimiz sağlayabilmek için su faturalarının eski haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

İZSU, 'YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK' DİYOR

Çiftçi Yıldıray Şirin de ortalama 400-500 lira gelen su faturasının 3 bin 60 liraya çıktığını, güçlükle ödediğini yetkililere 'Ne olacak bu durum' diye sorduğunda ise "Yapacağımız bir şey yok" cevabını aldığını belirtip, durumun acilen düzeltilmesini istediklerini kaydetti. Ortalama 105- 130 lira arasında su faturası öderken bu ay 936 lira gelmesi üzerine İZSU'ya gittiğini belirten Eyüp Eryiğit de, "Sulara 1'e 10 zam geldi. Bundan sonra böyle. İşinize gelirse" cevabı ile karşılaştığını söyledi.

'YEMİ YARIYA DÜŞÜRDÜK HAYVANLARA SUDA MI VERMEYELİM'

Yenibağarası'nda ikamet ettiğini, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Ferdi Baydaroğulları da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında kendilerine suyu 1 lira 45 kuruştan kademesiz olarak vererek sağlıklı besicilik yapmayı, hayvanlara temiz, leziz ve sıhhi bir su içirme olanağı sağladığını, üreticileri de mutlu ettiğini söyledi. Baydaroğulları, artezyenden ya da taşıma suyla hayvanlarını sularken kafalarında hep soru işaretleri olduğunu vurgulayıp, "Çünkü, sudaki sağlık riski süte de yansıyacaktı. Mahallemizin neredeyse tamamı kooperatife süt vermekte. Bu kaliteli sütümüz sayesinde kaliteli bir yoğurdumuz var. Çok talep ve rağbet görüyor. Tarımsal sulamada fiyatın 1 lira 45 kuruştan 6 lira 70 kuruş gibi rakamlara çıkması bizi çok zor durumda bıraktı. Yem fiyatlarına gelen zamlardan sonra hayvanlara verdiğimiz yem miktarını yarıya düşürdük. 4 kilo veriyorsak bir öğünde 2 kiloya düşürdük, maliyetleri kıstık. Ama hayati sıvı olan suyu kısamayız. Suyu kısarsak bu canların sağlığıyla hayatıyla oynamış oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in tarımla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Kendisini takdir ediyoruz. Bu sorunumuzun çözümünü gözardı etmeyeceğini umuyoruz. Kendisinden en kısa zamanda su fiyatlarını geri çekmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA