Foça'da yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu

30.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:15

İZMİR'in Foça ilçesinde, yılbaşı öncesinde polisin içki satışı yapılan yerler ve eğlence mekanlarında yaptığı denetimlerde, faturası bulunmadığı için kaçak olduğu değerlendirilen 1224 şişe rakı, 4.5 litre sahte votka ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, anason ile votka ve viski aromaları ele geçildi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak alkollü içecek satış ve imalatına yönelik denetimlerde bulundu. Bu kapsamda, toplam 26 içki satışı yapılan yer ve eğlence mekanı denetlendi. Denetimlerde 3 iş yerinde, yasa dışı alkollü içki üretiminde kullanılan 22 adet 1 litrelik, 1 adet 5 litrelik etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin ev, otomobil ve depolarında yaptığı aramalarda 85 litre etil alkol, 85 adet anason aroması, 14 adet 16 gramlık votka aroması, 1 adet 10 mililitrelik viski aroması, 4 adet 1 litrelik, 1 adet de 0.5 litrelik su şişesi içinde sahte votka ile faturası ibraz edilemeyen ve kaçak olabileceği değerlendirilen 24 adet 150 mililitrelik, 216 adet 100 mililitrelik, 120 adet 70 mililitrelik, 312 adet 50 mililitrelik, 552 adet 35 milimetrelik şişelerde çeşitli markalarda rakı ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi hakkında tutanak tutulup, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA