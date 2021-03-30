Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi
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Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi

İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı kırmızı çizgi uygulaması kapsamında, İzmir'in Foça ilçesinde de bir program düzenlenerek yayalara kırmızı çizgi çekildi.

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İçişleri Bakanlığının 81 ilde başlattığı kırmızı çizgi uygulaması kapsamında, İzmir'in Foça ilçesinde de bir program düzenlenerek yayalara kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığı, yayalara öncelik verilmesini amaçlayan kırmızı çizgi uygulamasını 81 ilde başlattı. Her il ve ilçede olduğu gibi Foça ilçesinde de kaymakamlık tarafından bir program düzenlendi. Foça Kaymakamı Ali Çetin'inde katıldığı törende, yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Kaymakam Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Arslan, sürücülerden yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalarını istedi.

Törene ayrıca; İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Menek, İlçe Müftüsü Veli Südütemiz, İlçe Tapu Müdürü İsmail Kurt, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara ve polis ekipleri katıldı. - İZMİR

Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi
Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi
Foça'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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