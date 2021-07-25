FOÇA'DA YAŞAYAN ŞAİR VE YAZARLAR FOÇA'YI ANLATTI - 25 Temmuz 2021

FOÇA'DA YAŞAYAN ŞAİR VE YAZARLAR FOÇA'YI ANLATTIFoça Kitap Günleri kapsamında 'Foça'da Olmak ve Foça'da Yazmak' isimli söyleşi gerçekleştirildi.

FOÇA'DA YAŞAYAN ŞAİR VE YAZARLAR FOÇA'YI ANLATTI

Foça Kitap Günleri kapsamında 'Foça'da Olmak ve Foça'da Yazmak' isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Devamlı Foça'da yaşayan veya yılın bazı aylarını Foça'da geçiren yazarlardan Ahmet Önel, Hasan Öztoprak, Cihan Demirci ve Kemal Çiftci; Foça'nın kendi estetik anlayışlarına olan etkilerini ve eserlerine kattıklarını, 24 Temmuz Cumartesi akşamı Beşkapılar Kalesi'nde düzenlenen söyleşide dile getirdi.

Bir kültür kentinde yaşıyoruz

16 yılı aşkın bir süredir yaşadığı Foça'nın kendisini esinlediğini, yazma konusunda motive edip kışkırttığını belirten Yazar Ahmet Önel; "Bir kültür kentinde yaşıyoruz. Uzun bir tarihi var, onu yakından tanımaya çalışıyoruz. Onu özümledikçe belki yeni açılımlarla yeni öykülerle donanıp, daha sonra yeni cümlelerle sizinle tekrar buluşmak için çaba gösteriyoruz. "dedi.

Foça bir hikaye cenneti

Foça'da olup yazma olanağı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Yazar ve Şair Hasan Öztoprak; "Foça bir hikaye cenneti. Her biri bir roman kahramanı olabilecek onlarca kişi tanıdım Foça'da. "dedi.

Foça'yı 25 yıl önce tanıdım

Yazar Çizer ve Mizahçı Cihan Demirci; "Bir kere mizahçı deli olduğunun farkındadır. Ben mizahçıyı böyle tanımlıyorum. Foça delileri koruyor, o yüzden Foça'yı sevdim. 25 yıldır gelip gittiğim bir yer Foça. Sanatçı arkadaşlarım ve özellikle Tarık Dursun K. ustamız aracılığı ile tanıştığım bir yer. Pisifosör Pisifos'la Kediler Alemi isimli çocuk kitabımda ve Şiirzofren isimli kitabımdaki iki şiirimde Foça'dan bahsettim. "dedi.

Foça'yı sevdikten sonra yazmaya başladım

Genç Şair Kemal Çiftci; "Foça'da büyüdüm, kaldım, sevdim. Sevdikten sonra yazmaya başladım. Ataol Behramoğlu ve diğer sanatçı büyüklerimle Foça sokaklarında karşılaşmak, onlarla konuşmak beni oldukça etkiledi ve yazma isteğimi ortaya çıkardı. "dedi.

Söyleşinin ikinci turunda sanatçılar beklentilerini ve temennilerini dile getirdi. Foça'nın kültür kenti olmaya çok aday bir yer olduğunun altını çizen Ahmet Önel, ressam, yazar ve çizerler olarak daha çok bir araya gelip, geçmişin izlerini gelecek kuşaklara aktarmak konusunda çaba göstermeleri gerektiğini; Cihan Demirci'de karamsarlığa karşın güzelliklerin sürdürülmesi ve bu güzelliklere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Söyleşi, Hasan Öztoprak ve Kemal Çiftci'nin şiirleri ve alkışlarla sona erdi.

Başkan Fatih Gürbüz, teşekkür etti

Söyleşi öncesinde imza alanına gelen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kitaplarını imzalattıktan sonra "Katılımları ile Foça Kitap Günleri'ne büyük değer katan sanatçı dostlarımız sevgili Ahmet Önel, Hasan Öztoprak, Cihan Demirci ve Kemal Çiftci'ye teşekkür ederim. "dedi.

Foça Kitap Günleri, 15 Ağustos tarihine dek söyleşi ve imza günleri ile devam edecek.

Kaynak: Habermetre