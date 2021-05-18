Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı

Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığını tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede tekneyle avlanan kişilere ceza yağdırdı.

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığını tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede tekneyle avlanan kişilere ceza yağdırdı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, avlanması tamamen yasak olan deniz patlıcanı avcılığını önlemek maksadıyla harekete geçti. Ekipler denetimler sırasında, bir botla avlandığını belirledi. Botu durduran personel, şahıslara yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmaktan 3 bin 708 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 10 bin 8 TL ceza uyguladı. Avcılıkta kullanılan malzemelere ise el konuldu. Öte yandan, yakalanan deniz patlıcanları tekrar denize bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadeleye karşı denetimlerin devam edileceği vurgulandı. - İZMİR

Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı
Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Polis ceza yazmaktan bıktı, onlar yemekten bıkmadı! Bir ayda üç baskından da kaçamadılar
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Kızını boğarak öldüren cani anne, polise teslim oldu
Doktor, bıçaklanma nedeniyle hastaneye getirilen yaralının saldırısına uğradı
Doktor, bıçaklanma nedeniyle hastaneye getirilen yaralının saldırısına uğradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Beren Saat Cemal Hünal Ceyda Düvenci
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Foça'da yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapanlara ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:32:49. #1.13#

title