Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol etme çalışmaları sürüyor.

Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol etme çalışmaları sürüyor.

Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Çam ağaçları ve makilik alanın bulunduğu kısmı etkisi altına alan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte çalışmaları son sürat sürdüren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz müdahale ediyor. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı araçları da müdahale etmeye devam ediyor.

Sesleri duyup yangına koştular

Yangının çıktığı bölgenin yakınında evleri bulunan vatandaşlar ise alevleri fark ederek derhal müdahaleye koştuklarını belirtti. Bölgedeki vatandaşlardan İhsan Çetin, "Biz evde otururken yangından çıkan sesleri duyduk. Benzinliğin oradaki çamlık bölgesinden çıktı yangın ve Gerenköy istikametine doğru gitti. Perişan haldeyiz. Çok büyük bir yangın. Çocukluğumuzun geçtiği yerler yabana gitti. Arka tarafta tapulu zeytinlik alanımız vardı 20 dönüm civarı orası yandı. Bizim hayvanlarımız da çok şükür bir şey yok ama ormandaki hayvanlar ne yazık ki gitti. Panik yaşadık çok çünkü herkesin köyde evleri ağılları var. Herkes çok yoğun çaba gösterdi" açıklamasında bulundu. Başka bir vatandaş Nuri İzmirli ise "Ilıpınar civarındaki çamlık alanda başladı yangın biz de büyük panik yaşadık. İtfaiyeler gelene kadar kendi imkanlarımızla, traktörlerimizle müdahale etmeye çalıştık. Ama alevlerin önüne geçemedik alevler Gerenköy'e kadar ilerledi. Ateşin içindeydik, evimizin yakınları yandı. Önüne geçmeye çalıştık ama alevler çamları sardı. Zeytin ağaçları yandı, çam ağaçları yandı. Her orman köyünde özellikle yaz mevsiminde 2 itfaiye aracının hazır bulunması gerekiyor. Evimize, arsamıza sıçrayacaktı biz müdahale etmeseydik. Gerçekten çok üzüldük" dedi.

Öte yandan bölgedeki alevlerin üç taraftan çevrildiği ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Foça'da yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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