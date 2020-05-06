Foça'da virüsle ilgili mücadelede yeni yasaklar geldi
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Foça'da virüsle ilgili mücadelede yeni yasaklar geldi

Foça'da virüsle ilgili mücadelede yeni yasaklar geldi
06.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:10

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs ile mücadele önlemlerine yenileri eklendi.

İZMİR'in Foça ilçesinde, koronavirüs ile mücadele önlemlerine yenileri eklendi. Sahillerde uygulanan yasakların artarak devamına karar veren Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mücavir alan içinde kalan tüm park, mesire yerleri ve doğal rekreasyon alanlarında araçla bekleme yapmayı, karavan park etmeyi, çadır, karavan ya da açıkta konaklamayı, tekne ve yatlarda masa kurmayı, bisiklet, motosiklet ve yürüyüş gruplarının etkinlik yapmasına da yasak getirdi.

Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 21 Mart'taki toplantısında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm yaşam alanlarının, sahil şeridi dahil, park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılması, sosyalleşme, eğlenceli vakit geçirme, balık tutmak, spor, yürüyüş  gibi etkinlik ve faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Ancak, Kurul geçen süreçte bu karardan bazılarının ihlal edildiğini, uyarıda bulunan kolluk güçlerine de zorluk çıkartıldığını belirledi. Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ali Çetin başkanlığında geçen 4 Mayıs'ta tekrar toplanıp, en temel önlem olarak belirlenen evde kalma duygusunu zaafa uğrattığı ve dolayısıyla toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirilen bu olumsuzlukların önüne geçmek için ek önlem kararı aldı. Alınan kararlar bugün imzalanıp, uygulanmaya başladı.

YENİ YASAKLAR GELDİKurulun yeni kararında; ilçe merkezindeki Karakum Plajı mevkisinden başlayıp, Yenifoça Mahallesi Gencelli mevkisine kadar uzanan sahil şeridi boyunca tüm plaj ve koylar başta olmak üzere, mücavir alan içinde özellikle iç kesimlerde kalan park mesire alanı, doğal rekreasyon alanlarında bekleme yapmak, karavan park etmek, konaklama yapmak, çadır kurmak, açıkta konaklamak yasaklandı. Kurul, mücavir alandaki parklar, mesire ve doğal rekreasyon alanları, meydanlar, sahil bandı iskeleleri, kıyı şeridine bağlı tekne ve yat gibi yerlerde açıkta masa kurmayı, alkollü, alkolsüz içecek almak, denize girmek, güneşlenmek, kıyıya bağlı tekne üzerinden balık avlamak, özel aracıyla sahil ve iç kısımlara park ederek alkollü alkolsüz içecek almak, banklarda oturmak, yan yana ya da el ele sosyal mesafeye uymadan gezmenin yasaklanmasına da karar verdi.

Her türlü motosiklet ve bisiklet ve yürüyüş gruplarının toplu olarak etkinlik yapmalarının yasaklayan Kurul'un kararında ayrıca, "Tüm bu yasakları ne gerekçeyle olursa olsun ihlal edenlerin kolluk kuvvetlerince uyarılması, uyarılara uymayanlara her seferinde ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasıyla; Kabahatler Kanunu'nun 32 maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesi uyarınca da 'yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' hükmünün uygulanması için adli makamlara bildirilmesine karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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