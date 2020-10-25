Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
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Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı

25.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:40
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, bugün yaz kalabalıklarını aratmayan doluluklar yaşandı.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da, bugün yaz kalabalıklarını aratmayan doluluklar yaşandı. Çevredeki yerleşim yerlerinden gelen haftasonu tatilcileri, 30 dereceye yaklaşan hava sıcaklığının tadını sahillere akın ederek çıktı. 

Öğle saatlerinde 30 dereceye yaklaşan sıcaklığı gören vatandaşlar soluğu Foça'da aldı. Okulların açılmasıyla hafta sonunu bekleyen çocuklar günü en iyi değerlendirenler oldu. Sahillerde ve uygun alanlarda koşup oynayan çocuklar, ilçeye özgü heykellerin üzerinde eğlenmekten de geri durmadı. Deniz suyununda sıcak olduğunu belirten çok sayıda vatandaş, ahşap iskele, koylar ve plajlarda yüzmenin keyfine çıkardı. Hafta içi sakinlik yaşayan ilçede esnaf hafta sonu bereketi yaşadı. Kafeler, balık restoranları, lokantalar doldu taştı. Gezi tekneleri liman içi saatlik turlarla vatandaşları gezdirdi. Sokak müzisyenlerinin şarkıları yürüyüş yapanların kulaklarını okşarken, aldıkları bahşişler yüzlerini güldürdü.  

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UNUTULMADI

Çeşitli noktalarda konuşlanan Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri maske ve pandemi önlemleri konularında  kontrolleri gün boyu sürdürdü. Maskesiz ve maskesini uygun takmayan vatandaşlar uyarıldı. Ezan saatleri öncesi cami hoparlörlerinden maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalar içeren anonslar yapıldı. Öte yandan ilçe genelinde trafik yoğunluğu yaşanırken,  vatandaşlar otopark sıkıntısı yaşandı.


Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı
Foça'da vatandaşlar sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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