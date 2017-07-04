Foça'da ''Türk El Sanatları ve Tezhip Sergisi''

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan ''Türk El Sanatları ve Tezhip Sergisi''nin açılışına, Foça Belediye Başkan Vekili Halil Çıtak ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatseverler, güzel bir sergiyi görmenin yanında, üç neslin Türk El Sanatları konusunda üretimler yapıyor oluşunu hayranlıkla izleyip takdir etti.

Kırk yıl süresince Türk El Sanatları ile ilgili uğraşılarda bulunmuş Nazire Çelebi, kızı Nazlı Uğural ve torunu 10 yaşındaki Selin Uğural'ın da bu sanatı öğrenmesine ve üretimler yapmasına yol açmış.

Eserlerde, minyatür sanatından gelen figürler ve dualar; klasik tezhip, halkar, şukufe ve münhani teknikleri kullanılarak resmedilmiş.

9 Temmuz Pazar gününe dek açık olacak sergide, Nazire Çelebi'nin yirmi dokuz, Nazlı Uğural'ın beş ve Selin Uğural'ın üç eseri yer alıyor.

Nazire Çelebi

1953 doğumlu sanatçı, 40 yıl süresince Türk El Sanatları ile ilgili kurslara katıldı. Son üç yıldır Tezhip alanında çalışmalar sürdürüyor. 2013 yılında Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nde Aynur Yürürdurmaz Emme eğitmenliğinde eserler üretmeye başlamıştır. Foça Sergisi, Nazire Çelebi'nin ilk Türk El Sanatları ve Tezhip sergisidir.