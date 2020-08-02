Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin isimleri belli olurken, kayıp olan bir çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu
02.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 02.08.2020 21:46

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin isimleri belli olurken, kayıp olan bir çocuğu arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, Hayırsız Adası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği, aralarında kadın ve çocukların olduğu öğrenilen teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına çevrede bulunan diğer yatlar ve kıyıdaki cankurtaranlar da destek verdi. Ekipler suda çırpınan 5 kişiyi kurtardı. Yorgun oldukları gözlenen 5 kişiye ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

4 kişinin cesedine ulaşıldı

Facianın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy'un (9) cansız bedenlerine ulaştı.

8 yaşındaki çocuk kayıp

Öte yandan alabora olan teknenin içerisinde olduğu öğrenilen 8 yaşındaki S.G. isimli çocuğun kayıp olduğu tespit edildi. 8 yaşındaki kayıp çocuğunu bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı? Dünya
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Yaşam
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Magazin
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Magazin
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Ekonomi
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu 3. Sayfa
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Son dakika: İzmir'de 'Egem' isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 kişi hayatını kaybetti
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Minibüse binen alkollü şahıs, maske takmadığı için kendisini uyaran şoförü bıçakladı
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Murat Kurum Süleyman Soylu Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Ali Sunal İbrahim Tatlıses
Spor Beto Mehmet Topal Gökhan Gönül Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bakan Sivas Bayram Antalya
Şu an buradasınız: Foça'da tekne faciasında ölenlerin kimlikleri belli oldu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 22:11:33. #1.15#
title