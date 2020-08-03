Foça'da tekne faciası: Ölenlerin isimleri belli oldu; bir küçük çocuk kayıp
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Foça'da tekne faciası: Ölenlerin isimleri belli oldu; bir küçük çocuk kayıp

Foça'da tekne faciası: Ölenlerin isimleri belli oldu; bir küçük çocuk kayıp İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi sağ kurtuldu.

03.08.2020 03:18 | Son Güncelleme: 03.08.2020 04:27

Foça'da tekne faciası: Ölenlerin isimleri belli oldu; bir küçük çocuk kayıp

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi sağ kurtuldu. Batan teknede hayatını kaybedenlerin isimleri belli olurken, kayıp olan ... yaşındaki çocuğu arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçede bulunan Hayırsız Adası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. İddiaya göre 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden geldiği, aralarında kadın ve çocukların olduğu öğrenilen teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarına çevrede bulunan diğer yatlar ve kıyıdaki cankurtaranlar da destek verdi. Ekipler suda çırpınan 5 kişiyi kurtardı. Yorgun oldukları gözlenen 5 kişiye ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı.

4 kişinin cesedine ulaşıldı

Facianın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman ve Çınar Ege Göksoy'un cansız bedenlerine ulaştı.

8 yaşındaki çocuk kayıp

Öte yandan alabora olan teknenin içerisinde olduğu öğrenilen 8 yaşındaki S.G. isimli çocuğun kayıp olduğu tespit edildi. 8 yaşındaki kayıp çocuğunu bulmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Foça'da tekne faciası: Ölenlerin isimleri belli oldu; bir küçük çocuk kayıp

Kaynak: İHA

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