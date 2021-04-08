Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve tarihten izler taşıyan çeşmeler ilgisiz kalırken, bu durum vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan ve tarihten izler taşıyan çeşmeler ilgisiz kalırken, bu durum vatandaşların tepkisini çekiyor.

Foça ilçesinde bulunan ve geçmişi uzun yıllara dayanan tarihi çeşmeler bakımsız kaldı. Bazı çeşmelerin atıl durumu düştüğü görülürken, kültürel miras olan çeşmelerin ilgisiz kalması vatandaşların tepkilerini çekti.

Foça'da son dönemde tarihi yapılara yeterince özen gösterilmediğini dile getiren vatandaşlar, konuyu birçok kez Foça Belediyesine ilettiklerini; ancak gereğinin yapılmadığını ifade etti.

"Çok güzel bir eser bırakmış; ama bizler kıymetini bilemedik"

Öte yandan, ilçeye gelen yabancı turistlerin de, üzerinde plastik borular ve tarihi kimliğiyle uyuşmayan musluklarla dikkati çeken çeşmelerin fotoğraflarını çektiği öğrenildi. Geçmişte kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen ve zamanla eşsiz eserler haline gelen tarihi çeşmelerin zamana karşı direndiğini belirten iş insanı Sevdal Güven, "Son 4 senedir bu çeşmeden su gelmiyor. Daha önceki 18 sene önce 19 sene önce şakır şakır su akardı bu çeşmeden; fakat ilerleyen yıllarda belediye bu çeşmeye bir kutu taktı. Sayaç takarak, öğrencilere gelir kaynağı olsun diye her yaz boyunca öğrenciler çeşmenin başında belediye personeli gibi çalışarak eğitimlerine katkıda bulundular; fakat son 4 sene senedir bu çeşmeden damla su akmadı. Defalarca söylendi, hiçbir cevap gelmedi. 1930'lu yıllarda Belediye Başkanı Raşit Dirim yapmış Foça'da bulunan dört çeşmeyi. Çok güzel bir eser bırakmış ama bizler kıymetini bilemedik" dedi. - İZMİR

Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili
Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Dilan Çıtak Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Foça'da tarihi çeşmeler ilgisiz kaldı, vatandaşlar tepkili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:03:08. #1.16#
title