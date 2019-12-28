Foça'da, sürpriz yeni yıl eğlenceleri düzenleniyor
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Foça'da, sürpriz yeni yıl eğlenceleri düzenleniyor

27 Aralık Cuma akşamı, Foça Demokrasi Meydanı ve Yeni Foça Cumhuriyet Parkında düzenlenen yeni yıl eğlenceleri, büyük coşkuya sahne oldu.

28.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:37
Foça'da, sürpriz yeni yıl eğlenceleri düzenleniyor

Kar makinesiyle yaratılan güzel atmosfer özellikle çocuklara büyük sevinç yaşattı. Yeni yıl için özenle süslenen alanlarda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenip dans etti.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yıl eğlenceleri, 28 ve 29 akşamı Foça, 30 Aralık Pazartesi akşamı Yeni Foça ve Yılbaşı akşamı Foça'da devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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