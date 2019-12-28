Foça'da, sürpriz yeni yıl eğlenceleri düzenleniyor

28.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:37

Kar makinesiyle yaratılan güzel atmosfer özellikle çocuklara büyük sevinç yaşattı. Yeni yıl için özenle süslenen alanlarda bir araya gelen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlenip dans etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yeni yıl eğlenceleri, 28 ve 29 Aralık akşamı Foça, 30 Aralık Pazartesi akşamı Yeni Foça ve Yılbaşı akşamı Foça'da devam edecek.

Kaynak: Bültenler