Foça'da sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu
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Foça'da sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarındaki Fener Adası'nda, sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Foça'da sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu
22.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:05

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarındaki Fener Adası'nda, sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu. Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu çevreciler, teknelerle adaya gidip, deniz kaplumbağasının ölüm nedeniyle ilgili inceleme yaptı.

Fener Adası civarında teknesiyle gezinti yapan bir kişi, dün sabah saatlerinde kıyıya vurmuş ölü caretta caretta olduğunu fark edip, durumu Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Foça Liman Başkanlığı'na haber verdi. Bunun üzerine Foça Merkez Su ürünleri Kooperatifi'nden tekne yardımı istendi. Foça Belediyesi Veterineri Tamer Karakaya ve hayvanseverler, Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ceyhan Çetin ve balıkçı Şevki Avcı'nın tahsis ettiği iki ayrı tekne ile adaya gidip, caretta carettanın ölüm nedeninin tespiti için inceleme yaptı.

'YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL'Yapılan fiziki muayene ve ilk tespitler sonucu deniz kaplumbağasının yaşlı olduğu ve doğal nedenlerden ölmüş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi. Veteriner Tamer Karakaya ölü kaplumbağanın görüntüsü ve kokusundan sahile bir ay kadar önce vurmuş olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Veteriner Karakaya, "Deniz kaplumbağasının karapaks ve vücudunda, dış etkenlerden ya da insanlardan kaynaklı olumsuz bir duruma rastlamadık. Genel dış görünümüne baktığımızda herhangi bir yaralanma söz konusu değil.  Plastik atık yutma gibi bir durum da belirlenmedi. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Bölümü'nde görevli kişilerle diyaloğa geçip, nihai kararımızı vereceğiz" dedi.Foça Kent Konseyi Çevre Meclisi Yürütme kurulu Üyesi Bahadır Doğutürk de zaman zaman bölgede canlı ya da ölü olarak deniz kaplumbağalarına rastlandığına dikkati çekip, "Caretta carettalar hakkında 10 yıl sonra bile olsa yumurtalarını bıraktıkları yerlere mutlaka döndüğüne dair öyküler var. Burada da birkaç yıl aralarla da olsa onlara rastlıyoruz. Bölgede üreme noktalarının olup olmadığı araştırılması gerekir diye düşünüyorum" dedi.KLİNİĞE GÖTÜRÜLDÜ

Ölü deniz kaplumbağası Fener Adası'ndaki ilk incelemenin ardından, hijyen koşulları dikkate alınarak tekneye alınıp, detaylı inceleme yapılmak üzere Foça İlçe Merkezi'ndeki bir veteriner kliniğine götürüldü.  Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri ile yapılacak incelemenin ardından deniz kaplumbağasının gömüleceği bildirildi.


Kaynak: DHA

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