Foça'da orman ve makilik yangını, 1 saatte söndürüldü
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Foça'da orman ve makilik yangını, 1 saatte söndürüldü

Foça'da orman ve makilik yangını, 1 saatte söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik ile ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü.

İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik ile ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, 2 hektar alan zarar gördü.

Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, saat 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 2 hektar alan zarar gördü. 


Foça'da orman ve makilik yangını, 1 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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