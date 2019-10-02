02.10.2019 23:31

Foça'da 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği

İzmir'in Foça ilçesinde trafikte önceliğin yayalara ait olduğunu benimsetmek ve pekiştirmek için fiili uygulamalar yapıldı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karayolu üzerinde araçları kısa süreli olarak durdurdu. Öğrencilerin ve vatandaşların yaya geçitlerinde trafik lambası veya işareti olmasa dahi geçiş önceliğinin olduğuna dikkat çekti.

Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ında katıldığı ilk uygulama ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Yenibağarası yol sapağında gerçekleştirildi. Yenibağarası Nadire Sanlı İlkokulu öğrencileri yaya geçidi başlangıç çizgisinde ellerinde, 'Dur yolda ben de varım', 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', Önce yaya' ve 'Yayaya öncelik' yazılı dövizlerle araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Daha sonra ekiplerin kontrolünde yavaşlatılan ve durdurulan araçlara yanaşarak sürücü ve yolculara yayaların önceliği konusunda hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Konuyla ilgili kısa anlatımlar yapıldı. Bazı sürücüler çocukların sevimli konuşmalarından duygulanarak, bu anı hatırlayacaklarını, bundan sonra özellikle yaya geçitlerinde yaya önceliğine daha fazla dikkat edeceklerini söyledi. Nadire Sanlı İlkokulu öğretmenlerinden Ayşen Tekin, Jandarma ile birlikte çocuklarla çok yararlı bir uygulama yaptıklarını belirterek, Öğrenciler, araçları durdurup, sürücülere yayaların öncelik hakkı olduğunu hem sözle hem broşürlerle ifade etti. Çocuklarımızın da trafikteki sürücülerin de bilinçlenmesi için çok yararlı, güzel bir çalışma oldu dedi.

'YOLU KONTROL ETMEDEN GEÇMEYİN'

İkinci uygulama Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki 1'inci Mersinaki mevkisindeki Reha Necla Midilli Ortaokulu önünde yapıldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Deniz Albayrak ve ekibi öğrencilere önce trafik lambalarının kullanımı ve yaya geçidi üzerinde hareket tarzı konusunu ayrıntılı olarak anlattı. Araç sürücülerine, yaya geçitlerine yaklaştıklarında trafik lambası olsa ve kendilerine yeşil ışık yansa dahi yolu kontrol etmeden geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Daha sonra yol üzerinde yaya geçidini kullanma uygulamasıyla birlikte araçlar durdurularak sürücülere yaya geçitlerine yaklaşma ve yaya geçitlerinde öncelikler konuları anlatıldı.

Her iki uygulama sonunda jandarma ve polislerle fotoğraf çektiren çocuklar alkışlar arasında Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganı attı.

Kaynak: DHA