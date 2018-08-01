Foça'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

İzmir'in Foça ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bazı kişilerin bir motosikleti götürmeye çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıları takibe alan ekipler, M.S. (16), C.Ç (17), C.A. (19), E.K. (19) ve V.K'yı (20), 6 motosiklet ve 1 bisikleti kamyonete yüklemeye çalışırken yakaladı.

Kamyonete yüklenmeye çalışılan motosiklet ve bisikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.