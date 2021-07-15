Foça'da makilik alanda yangın
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Foça'da makilik alanda yangın

Foça'da makilik alanda yangın
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Güncel

İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik ve kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, makilik ve kuru otların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Yenibağarası Mahallesi Foça köy mevkii tepelerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Alevlerin Foça Açık Cezaevinin İzmir Körfezine bakan yönüne doğru yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki alana yayılmış durumda olduğu öğrenildi. Arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştirirken, Foça köy yerleşim yerine sıçramaması için evlere yakın yerlerde arazözler bekletildiği belirtildi. Ekiplerin bölgede yangının söndürmek için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. 

 


Foça'da makilik alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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