FOÇA'DA 'KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM BİRLİKTELİĞİ' EĞİTİMİ - 1 Ekim 2021

BALIKESİR (Habermetre) - FOÇA'DA 'KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM BİRLİKTELİĞİ' EĞİTİMİ

ÇEKÜL Akademi'nin Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği eğitim programının 3. modülü, 27-29 Eylül tarihlerinde Foça'da gerçekleştirildi.

Sunumlar ve Alan Gezileri Düzenlendi

Balıkesir, Beykoz, Karadeniz Ereğli, Konya Seydişehir ve Ödemiş Belediyelerinin İmar ve Şehircilik, Turizm ve Tanıtım, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinde görev yapan şehir plancıları, mimarlar, sanat tarihçileri ve arkeologların katıldığı eğitim programı kapsamında ÇEKÜL Akademi Eğitmenleri Şehir Plancı Esra Karataş Büke ve Kibele Eren tarafından eğitimler verildi. Alan gezileri düzenlendi, kültür rotaları için hazırlık çalışmaları yapıldı.

Foça Belediyesinden Arkeolog Ertan Aksoy, eğitim programına katılan uzmanlar için 'Foça Tarihi ve Turizmi' konulu sunumu yaparken Foça Turizmciler, Yatırımcılar ve Esnaflar Derneğinden Esra Kartal '4 Mevsim Foça' isimli projeyi anlattı.

Başkan Fatih Gürbüz Başarılar Diledi

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, eğitim programına katılan uzmanlara ve akademisyenlere başarılar dileyerek, bilgi ve deneyimlerin ışığında yapılacak akademik planlamalarla turizmin sürdürülebilirliği için yeni tanıtım fikirlerinin ve projelerin ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Katılım Sertifikaları Verildi

ÇEKÜL Akademi'nin Kültürel Miras ve Turizm Birlikteliği eğitim katılan uzmanlara, programın son gününde katılım sertifikaları verildi.

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