Foça'da Kızılay'dan gece mesaisi
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Foça'da Kızılay'dan gece mesaisi

TÜRK Kızılay mobil kan alım ekibi, İzmir'in Foça ilçesinde gece mesaisi yaptı.

17.06.2020 05:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:44

TÜRK Kızılay mobil kan alım ekibi, İzmir'in Foça ilçesinde gece mesaisi yaptı. Türk Kızılay'ının geldiğini gören vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı, koronavirüs nedeniyle kan stoklarının azalmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi'ne bağlı iki araç ve personel Foça ilçesine geldi. Foça Turizm Müdürlüğü Foklu Çeşme önünde konuşlananan araçlarda, dün saat 15.30'da başlayan kan bağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Foça'da esnaflık yapan Uğur Öney, Akşam geçerken kan aracını gördüm. Herkesin ihtiyaç duyduğu birşey olduğu için bende sık sık kan vermeye çalışıyorum dedi.

KAN VERMEK RAHATLATIYOR

Bağışçılardan Önder Önal ise kan vermenin kendisini rahatlattığını ifade ederek, Fırsat buldukça kan veriyorum. Çok da rahatlatıyor. Kendimi daha dinç hissediyorum, verdikten sonra. Sağlık durumu iyi ise herkesin kan vermesini tavsiye ediyorum. Bu güne kadar hiç bir sıkıntı yaşamadım. Hatta iyi bile geldi diye konuştu.

KAN VERMEK VİCDANİ VE VATANİ GÖREVİMİZ

15 yıldır düzenli bir şekilde kan verdiğini dile getiren Uğur Yılmaz'da kan vermenin vicdani ve vatani bir görev olduğuna inandığını vurgulayarak, Yaklaşık 15 yıldır düzenli bir şekilde kan vermeye devam ediyorum. Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi gibi yerlere trombosit bağışında da bulundum. Hem vicdanen hemde sağlık açısından iyi birşey olduğunu düşünüyorum. Bu arada organ bağışı yaptım. Bütün organlarımı bağışladım. İnsaniyet adına herkesin aynı şeyi yapmasını tavsiye ediyorum. Bunun vicdani ve vatani görevimiz olduğunu düşünüyorum dedi.

GECE GÜNDÜZ DEMİYORUZ KAN ALIYORUZ

Kızılay'da görevli Dr. Mustafa Kılınç ise ihtiyaçları karşılayabilmek için gece gündüz kan almaya devam ettiklerini belirtti. Dr. Kılınç, Gece gündüz demeden kan alıyoruz. Covid-19 nedeniyle kan stoklarımızda bağışların düşmesi nedeniyle azalma var. Sağolsun bugün Foçalılar oldukça ilgili davrandılar. 65'in üzerinde başvuru, 60 ünite dolayında kan aldık. Tüm halkımızı bu zorlu süreçte bize yardımcı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışını üç ayda bir, yılda dört defa yapabiliriz. İnsan sağlığı için hiçbir zararı yoktur. Verdiğimiz her kan üç kişinin hayatını kurtarır. Kanserli hastalarımız için kök hücre ve Covid-19 geçirip iyileşen ve sürelerini tamamlayan vatandaşlardan da plazma bağışı da almaktayız. Şu an saat 23.15. Bugün bize başvuran son bağışçımızın kanını alana kadar buradayız. Gece yarısı demiyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz dedi.

Foça'da Kızılay'dan gece mesaisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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